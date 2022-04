La qualificazione in Champions League, obiettivo iniziale del Napoli, non darà a Luciano Spalletti la garanzia di rimanere anche il prossimo anno, questo riporta la Gazzetta dello Sport. Il presidente partenopeo, Aurelio de Laurentiis, non ha ancora deciso sul futuro del tecnico toscano e prima farà un giro di colloqui personali come sua abitudine.