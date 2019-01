Marek Hamsik può dire addio al Napoli? Ne parla il Corriere dello Sport: "Il Napoli ha scoperto la settimana scorsa che tra un po’ arriverà un’offerta per il suo capitano, capace di sedurre il Guangzhou R&F e di tenerlo incollato mentalmente ad un affare sfumato in estate e riproposto adesso, con lo stesso spargimento di danaro. C’è un triennale sontuoso per Hamsik ma c’è pure, come in agosto, la stessa, identica, irresistibile volontà di De Laurentiis, che intende resistere a oltranza e provare a convincere, con le stesse parole del primo tentativo cinese, il suo uomo-simbolo a fare altrettanto. Il Napoli ha un'idea, restare così o consentire soltanto a Rog di giocare un po', più di quanto gli possa riuscire in questo centrocampo che De Laurentiis sogna con Hamsik: ma la Cina chiama e agli occhi a mandorla, a volte, si può anche non resistere"