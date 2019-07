Kostas Manolas e Lorenzo Insigne sono arrivati, nella tarda serata di ieri, nel ritiro di Dimaro. Il centrale ha incontrato Carlo Ancelotti, con una confessione raccolta da La Repubblica: "E' arrivato per me il momento di provare a vincere qualche cosa d’importante e approdo in una squadra di cui fanno parte tanti campioni, che hanno i miei stessi obiettivi...", ha infatti confessato l'erede di Albiol, che promette di formare con Koulibaly (impegnato nella Coppa d’Africa) una coppia di ferro".