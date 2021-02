: la sua carriera da allenatore,, parla per lui, così come i gesti, più delle parole, confermano la ferrea volontà di un uomo di principi, come dimostra le gratitudine. Quello che spesso gli è stato rimproverato,è dialle sue squadre,e a prima vista offensivo.Dopoproprio contro la Juve e all'contro l'Atalanta, probabilmenteconin caso di doppia debacle,prima nelle interviste, con qualche frecciata a chi gli sta sopra, e poi in campo:diceva qualcuno, l'allenatore del Napoli ha dimostrato ancora una volta di esserlo.Nella prima parte di stagione troppi voli pindarici, un gioco forse troppo propositivo dal punto di vista offensivo econper la squadra, come ad esempio Fabian Ruiz tra i due mediani o esterni troppo sbilanciati: nell'attimo del bisognoe, serviva, proprio nel solco delle peculiarità dell'allenatore calabrese, che ha saputo far male con le proprie armi.Ierinonostante i settimanalinei confronti di Gattuso.è uno dei mantra del Campione del Mondo calabrese.chi può incantare con il proprio gioco, come Gasperini, chi invece arriva ai risultati in altri modi.alla Ringhio: con questi ingredienti erano arrivati i successi che avevano portato il Milan a un passo dal quarto posto, con questi ingredienti arriva la vittoria contro la Juve, che scaccia i fantasmi e riportaBiasimato, a volte deriso, ha replicato con una vittoria figlia dello spirito di sacrificio:@AleDigio89