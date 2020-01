L'edizione odierna de Il Mattino ritaglia ampio spazio sul calciomercato e sulle trattative che riguardano la SSC Napoli. ​Tra Giuntoli e Gattuso il feeling è totale: Ringhio vuole valorizzare sia Elmas che Lozano (voluto a ogni costo da Ancelotti) che, nonostante le richieste, non si muoveranno a gennaio dal Napoli. Piazzato il tassello del centrocampista, non va preso sotto gamba quello del terzino sinisitro: Mendes è al lavoro per piazzare Ghoulam in Francia e il piano azzurro prevede l’inserimento di Koutris dell’Olympiacos.



Spesa low cost al contrario dell’investimento per Rodriguez che il Milan vuole dar via solo a titolo definitivo. Se non dovesse succedere nulla di tutto questo, Giuntoli proporrà a Hysaj il rinnovo del contratto. A meno che l’albanese non trovi una sistemazione in queste settimane