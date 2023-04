Sembra davvero tutto pronto per la grande festa scudetto. Il Napoli, dopo 33 anni, può festeggiare il suo terzo tricolore già domenica pomeriggio, con sei giornate di anticipo: al Maradona arriva la Salernitana, con la squadra di Spalletti che sulla lavagna Snai è ovviamente favorita per il successo che potrebbe far esultare una città intera. Il segno «1» si gioca a 1,23; se il pareggio vale 6,50, il successo "guastafeste" della Salernitana sale addirittura a 12. Per essere scudetto, però, non basterà la vittoria del Napoli; servirà, infatti, anche un risultato positivo dell'Inter nella gara che alle 12.30 aprirà il programma della domenica. A San Siro, Simone Inzaghi ritrova il suo passato: dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia, i nerazzurri aspettando il derby di Champions contro il Milan devono cercare di rimanere in lotta per il quarto posto: l'«1» nerazzurro si gioca a 1,80, mentre il pareggio (che regalerebbe comunque il match point al Napoli) è a 3,60. La vittoria della Lazio di Sarri, che sicuramente rimanderebbe lo scudetto a Spalletti almeno al prossimo turno (a Udine), è quotato 4,50. Le altre partite Tutto il weekend di Serie A, aperto dagli anticipi di venerdì (Lecce-Udinese e Spezia-Monza), ruota attorno a Inter-Lazio e Napoli-Salernitana. Sabato alle 18, però, è di scena la lotta per un posto in Champions. La doppia sfida tra Roma e Milano si aprirà all'Olimpico con il match tra Mourinho e Pioli (attualmente quarti a pari punti), che vede i campioni d'Italia leggermente favoriti a 2,75; il successo giallorosso è poco più su, a 2,85, con il pareggio che sale a 3,00. La vittoria proprio contro la Roma ha invece rilanciato l'Atalanta, che sabato sera sarà ospite del Torino: altri tre punti per Gasperini (oggi a -4 dal quarto posto) a 2,45. Domenica dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia ai danni della Cremonese, e in attesa di tornare in campo anche in Conference League, domenica alle 18 la Fiorentina affronta al Franchi la Sampdoria: l'entusiasmo viola si traduce anche nella quota bassa per il segno «1» (1,30), mentre il blitz della squadra di Stankovic – ultima ma comunque imbattuta da due gare – vola a 9,75. A chiudere la giornata, domenica sera, sarà invece Bologna-Juventus, con i bianconeri che invece la Coppa Italia dovranno dimenticarla: il «2» a 2,20 si fa preferire al pareggio a 3,20 e all'«1» a 3,45.