Arek Milik è sempre più lontano da Napoli. Per il polacco c'è la pista Roma sempre aperta, ma la chiusura dell'affare tra il club di Friedkin e quello di De Laurentiis ancora non c'è.



Intanto la fidanzata di Milik, Jessica Ziolek, ha parlato ai microfoni di TVN (televisione polacca): "Vorrei sapere dove giocherà Arkadiusz e sapere se resteremo a Napoli o ci trasferiremo. Non mi importa dove andremo a vivere, ovunque andrà lo seguirò".