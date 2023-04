Sui social è diventata virale una diretta streaming del Kun Aguero durante l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli. L'ex attaccante del Manchester City ha dimostrato di non conoscere Kvaratskhelia, affrontando numerose difficoltà nella pronuncia del suo nome e scatenando la rabbia dei tifosi napoletani. Da "Karabelbalaralalela" a "Karavì", passando per "Kavratikela", l'argentino si è scusato ammettendo di non averlo seguito molto nella sua prima stagione italiana.