Agustin Almendra è tra i giovani centrocampisti più in vista a livello internazionale. Reduce da una stagione da protagonista con la maglia del Boca Juniors, in cui ha raccolto un gol e un assist in 19 presenze tra tutte le competizioni, il talento classe 2000 sembra pronto a sbarcare in Italia nella prossima estate di mercato. Il Napoli sembrava aver ormai chiuso l'affare, ma, secondo quanto riportato da Radio Marte, la Juventus ha preso contatti con il Boca e con gli agenti per portare avanti un sondaggio interessato per Almendra.