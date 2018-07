Os llevaré en mi corazón y os seguiré como un betico mas. Musho Betis! pic.twitter.com/Pj5Pne8nUb — Fabian Ruiz (@FabianRP52) 5 luglio 2018

Ufficializzato il suo approdo al, Fabianha voluto salutare e ringraziare ilcon una lettera e un messaggio scritto sul proprio profilo Twitter.Questa la lettera dello spagnolo: "Da quando avevo 8 anni il mio cuore batte per il bianco e il verde, per questo è tanto difficile dire addio al club che mi ha visto crescere e che mi ha dato tutto come calciatore. Questa stagione è stata molto speciale per tutti noi e per fortuna ho fatto parte di questo grande gruppo che è tornato in Europa. Credetemi, non è stata una decisione facile, per questo voglio ringraziare la mia famiglia, i miei amici e i miei compagni per tutto l'appoggio che mi hanno dato. Specialmente voglio ringraziare questi ultimi per tutto quello che mi hanno insegnato in questi anni e tutti i membri del club. Siete e sarete sempre parte di me perché tutti i successi che ho ottenuto sono arrivati grazie a voi e ovunque sarò porterò sempre il Betis con me. Sono sicuro che in futuro il nostro cammino tornerà ad incrociarsi. Vi auguro tutto il meglio".