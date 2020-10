Aurelio De Laurentiis nella serata di ieri ha informato la Lega Serie A, il Giudice Sportivo e la Juventus dell'impossibilità di partire per Torino per disputare, questa sera, la sfida contro il club bianconero. Una Pec chiara, in cui si ribadisce l'impossibilità di muoversi verso il Piemonte e in cui viene chiesto il rinvio della gara."Comporta l’obbligo di rimanere nel proprio domicilio con divieto di allontanarvisi per 14 gironi dall’ultimo contatto intercorso..per quanto di competenza si comunica che i soggetti destinatari della nota ASL in data odierna sono tenuti a non allontanarsi dal proprio domicilio“.“Alla luce di tale ulteriore precisazione, richiesta dallo scrivente per scrupolo e allo scopo di non incorrere in una errata interpretazione delle misure imposte, appare evidente che la partenza della squadra per Torino rappresenterebbe una violazione del provvedimento dell’autorità locale competente per la sicurezza sanitaria, nonché delle vigenti norme statuali in materia, con le conseguenti responsabilità previste dalla legge a carico dei contravventori"."La fattispecie, con riferimento alla delibera del Consiglio della Lega Serie A (Lnpa) ricevuta in data di ieri, ore 17.01, rientra chiaramente tra quei provvedimenti delle autorità statali e locali che sono “fatti salvi” e che determinano l’inapplicabilità delle “regole relative a impatto Covid-19 – gestione casi di positività e rinvio garedovendo necessariamente rispettare il provvedimento della Asl regionale e della Regione Campania, ai quali la scrivente e i propri tesserati non possono sottrarsi, e, dunque, per causa d forza maggiore, la squadra non è potuta partire per Torino. Alla luce di quanto sopra,