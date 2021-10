Questa sera alle 20:45 andrà in scena Napoli-Bologna per chiudere la decima giornata di Serie A. Gli azzurri vogliono dare continuità all'ottimo avvio di stagione in cui sono riusciti a conquistare otto vittorie e un pareggio. Di fronte ci sarà un Bologna reduce da una buona prestazione nonostante la sconfitta contro il Milan capolista.



I dubbi di formazione più grandi per Spalletti sono nel reparto offensivo. Tra i pali ci sarà Ospina, oramai una certezza. Difesa a quattro solita con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Koulibaly e Rrahmani centrali. In mezzo al campo potrebbe cambiare qualcosa. Infatti uno tra Fabián Ruiz e Anguissa farà spazio a Demme dal primo minuto. Con lo spagnolo fuori si passerebbe ad un 4-2-3-1 avanzando Zielinski come trequartista a supporto di Osimhen. La novità più importante dovrebbe esserci in attacco con Insigne che partirebbe dalla panchina con Elmas che agirebbe sulla fascia mancina, mentre sull'out di destra Lozano è in vantaggio su Politano. Come ricorda sempre Spalletti lui ha dei titolari dei primi minuti e i titolari del secondo tempo, dato che subentrerebbero giocatori come Insigne, Mertens, Fabián Ruiz e Politano, non proprio delle seconde scelte.



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Osimhen. All. Spalletti.