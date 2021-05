Siamo arrivati agli sgoccioli della Serie A 2020/21, mancano solo tre giornate al termine del campionato. Questa sera avrà inizio la 36ª con Napoli e Udinese che si affronteranno al Maradona.



Entrambe le squadre sono scese in campo solo tre giorni fa ed è tempo di far rifiatare qualcuno, per quanto sia possibile. Per Gattuso sono previsti due cambi rispetto all'11 iniziale di La Spezia. Tra i pali toccherà ancora a Meret, con Ospina che dovrebbe riprendere posto tra i pali a Firenze. Difesa a che vede obbligatoriamente la coppia di centrali Manolas-Rrahmani, essendo Koulibaly infortunato e Maksimovic positivo al Covid-19. Sull'out di destra il solito Di Lorenzo, mentre sulla fascia opposta ancora spazio a Hysaj, con Mario Rui che è diffidato. In mezzo al campo è previsto un cambio: riposerà Demme dal primo minuto, al suo posto Bakayoko che ha deciso il match d'andata al 90'. Nel reparto offensivo una novità rispetto alla gara contro lo Spezia. Lozano, infatti, agirà dall'out di destra al posto di Politano. Tra le linee il solito Zielinski, da sinistra partirà il solito Insigne e il centravanti di riferimento sarà Osimhen. Recupera Mertens, il belga andrà in panchina.



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabián Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.