Il Napoli oggi scenderà in campo per affrontare la Salernitana in vista del derby campano. L'obiettivo degli azzurri è quello di trovare la decima vittoria su undici partite proseguendo la grande striscia positiva in campionato. Spalletti dovrà rinunciare a quattro giocatori infortunati, ovvero Manolas, Malcuit, Ounas e l'ultimo Osimhen, fermatosi ieri per un risentimento muscolare. Il nigeriano salta la trasferta di Salerno e potrebbe mancare anche in Europa League contro il Legia Varsavia.



Tra i pali continuità alla certezza Ospina. Difesa a quattro che può essere ormai definita titolarissima e invalicabile (soli un gol incassato giocando insieme): Rrahmani e Koulibaly centralmente, Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. In mezzo al campo previsto un cambio, ovvero Zielinski al posto di Elmas, con Anguissa e Fabián Ruiz a completare il reparto. In avanti rispetto alla vittoria contro il Bologna due novità: giocherà Politano sull'out di destra e Mertens sostituirà l'infortunato Osimhen. Insigne completerà il reparto, pronto a segnare il suo primo gol su azione in questo campionato.



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabián Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.