Dopo la brutta sconfitta casalinga contro lo Spezia, il Napoli è chiamato a rispondere sul campo e lo farà domani affrontando l'Udinese alla Dacia Arena. Gattuso dovrà ancora fare a meno di giocatori importanti, a partire da Koulibaly - che si sta riprendendo dopo le noie muscolari accusate contro la Lazio - fino ad arrivare a Osimhen, out per la positività al Covid-19 e per l'infortunio alla spalla. Da valutare le condizioni di Mertens (molto probabilmente salterà la trasferta di Udine) e Demme.



Rispetto all'11 iniziale di mercoledì contro lo Spezia Gattuso ha in mente di effettuare 3 cambi. Meret prenderà il posto di Ospina, nella difesa a 4 Hysaj agirà sull'out mancino per Mario Rui, mentre ci saranno ancora Di Lorenzo, Manolas e Maksimovic. In mezzo al campo Fabián Ruiz e Bakayoko formeranno la mediana, in attesa di ritrovare Demme per far rifiatare soprattutto lo spagnolo (che non vive un momento felicissimo). In avanti riecco Petagna, supportato da Lozano che ritrova la fascia destra, Zielinski alle spalle della punta e Insigne sull'out mancino.



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabián Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso.