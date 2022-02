Chance importantissima per il Napoli con Inter e Milan che si sono fermate in questo weekend. Oggi gli azzurri avranno una motivazione in più nell'affrontare il Cagliari in Sardegna, con l'obiettivo di portare tre punti a casa e centrare il primo posto in classifica.



Spalletti dovrà rinunciare a giocatori importanti. Fuori Anguissa, Lobotka, Insigne, Politano, Lozano e Tuanzebe. Tanti esterni offensivi e centrocampisti, così ecco che si pensa ad un modulo "reinventato". Prende quota l'ipotesi del 3-4-2-1. Tra i pali rientra Ospina, mentre con questo modulo chiaramente i tre protagonisti della linea difensiva sarebbero Rrahmani, Koulibaly e Juan Jesus. Zielinski dovrebbe abbassarsi in mediana per fare coppia con Demme, viste le condizioni non ottimali di Fabián Ruiz. Sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui. Lì davanti i maggiori ballottaggi, con Ounas e Mertens che potrebbero agire alle spalle di Petagna. C'è il dubbio Elmas, che potrebbe essere utilizzato come arma a gara in corso. Osimhen non è al top, in questi giorni non si è allenato in gruppo e dovrebbe essere utilizzato nella ripresa per sfruttare la stanchezza degli avversari.



NAPOLI (3-4-2-1): Ospina; Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Zielinski, Mario Rui; Ounas, Mertens, Osimhen. All. Spalletti.