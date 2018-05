La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo conoscitivo sulla Juventus. Secondo una denuncia presentata nelle scorse settimane dall'avvocato Angelo Pisani (che in passato si è occupato delle vicende legali di Diego Maradona in Italia), il club bianconero pubblicizzerebbe in modo illegale 36 scudetti vinti, dal momento che uno le è stato revocato dalla giustizia sportiva (campionato 2004/2005) e un altro (2005/2006) è stato assegnato all'Inter dopo Calciopoli.



Sempre secondo il Corriere del Mezzogiorno, il fascicolo è stato assegnato al pm Danilo De Simone, che fa parte del pool "reati da stadio" coordinato dall'aggiunto Rosa Volpe. Nella denuncia si ipotizzavano diverse irregolarità, dalla pubblicità ingannevole sul sito e allo Stadium all'aggiotaggio, dal momento che la Juventus è una società quotata in borsa. Il primo nodo da sciogliere sarà quello della competenza territoriale ad approfondire il caso, dal momento che la Juve ha sede a Torino.