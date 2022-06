Il futuro di Kalidou Kouibaly resta in bilico; al momento nessun accordo con il Napoli per il rinnovo di contratto (in scadenza tra un anno). Secondo alcune indiscrezioni, la Juventus sarebbe interessata al difensore senegalese ma da quanto riporta il Mattino, il 30enne avrebbe confessato ai suoi amici che non sarebbe mai andato a giocare nella squadra bianconera.