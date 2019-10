Dopo le polemiche del e del presidente del Verona per la decisione della Questura di Napoli di far entrare i tifosi scaligeri solo nel secondo tempo al San Paolo, arriva la precisazione dalle colonne de Il Mattino: "La questura di Napoli, per prima cosa, «ha fermato i bus» per controllare che a bordo non ci fossero armi o altri. Normale routine. E ha voluto garantire anche la sicurezza di tutti i veronesi che volevano assistere al match.

Dunque, la polizia avrebbe preferito che i tifosi (e tra questi molti segnalati dalla questura di Verona) arrivassero nel luogo del raggruppamento, a San Nicola Ovest, con largo anticipo e non verso le ore 16,45 come invece è stato fatto. Non solo i poliziotti napoletani hanno dovuto svolgere minuziosi controlli a bordo dei 5 pullman, dei 30 van e di una trentina di auto private, ma si sono anche dovuti preoccupare per i gravi disagi sulla tangenziale per il restringimento della carreggiata: il timore, sensato, è che il lungo convoglio di almeno 500 metri, fermo nel traffico, poteva essere vittima di agguati ultrà".