Dopo una buona stagione in Serie C con la maglia della Pro Vercelli, per Antonio Vergara potrebbero aprirsi le porte della Serie B. Il trequartista di proprietà del Napoli è stato richiesto in prestito dalla Reggiana, che l'ha individuato come rinforzo per la prossima stagione dopo la promozione. Classe 2003, quest'anno ha totalizzato 3 gol e 4 assist in 35 partite.