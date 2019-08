Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il Napoli starebbe pensando a Fernando Llorente, attaccante ex Juve svincolato dopo l'esperienza al Tottenham. Lo spagnolo avrebbe chiesto un triennale da 3,5 milioni a stagione, soluzione che non piace al presidente De Laurentiis per via dell'età, 34 anni, della punta.