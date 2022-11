Nella mattinata di ieri Kvaratskhelia si è svegliato con una brutta sorpresa, è stata rubata la sua Mini Countryman. Nessuna conseguenza per il calciatore del Napoli che non è entrato in contatto con i ladri ed è andato anche regolarmente a Castel Volturno per sostenere l'allenamento mattutino con i compagni.



Oggi Il Mattino ricostruisce l'accaduto, partendo dalla banda che ha studiato le mosse, gli orari e le abitudini di Kvaratskhelia. Nella notte tra mercoledì e giovedì, mentre in casa del georgiano dormivano tutti, sono stati elusi i controlli e i ladri sono entrati forzando una porta sul retro. Nessun bottino economico, hanno preso "solo" le chiavi dell'auto, scappando via con la Mini Countryman dal valore di 35 mila euro. Non è stato sottratto nulla all'interno dell'appartamento, neanche divise da gioco sparse qua e là. Nella tarda serata di ieri, l'auto rubata è stata ritrovata in una strada periferica di Trentola Ducenta (Caserta). Decisivo il segnale del gps a cui sono risaliti gli uomini del commissariato di Pozzuoli.