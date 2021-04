Questo è un periodo particolare in casa Napoli. Da un lato c'è la squadra che va forte, punta dritta alle prime posizioni, e dall'altra il futuro incerto di Rino Gattuso. Si inseguono tante, troppe voci, che in tanti ambienti avrebbero riversato i problemi dall'esterno al campo.



Però Gattuso continua a lavorare duro, senza distrazioni. Lo ha detto anche alle persone a lui vicine: "Il mio futuro adesso è irrilevante, dobbiamo concentrarci sul finale di campionato, sulla partita di lunedì contro il Torino, per ottenere il massimo possibile. Il resto è veramente irrilevante, non deve preoccupare nessuno". Queste le parole della rivelazione di Gattuso riportate da Il Mattino.