In attesa di definire i temi più caldi e stringenti - quello dei portieri a cui affidarsi a partire dalla prossima stagione, il futuro di Mertens ed Osimhen e quello dei calciatori in scadenza di contratto tra un anno (Koulibaly e Fabian Ruiz) -, visto che Lorenzo Insigne potrebbe non essere l'unico a partire.- Secondo quanto appreso da calciomercato.com,Il calciatore romano ha perso spazio e protagonismo nella seconda metà di stagione eche, dopo averlo apprezzato nel corso dell'esperienza proprio alla guida del Napoli,un attaccante con le sue caratteristiche. Non più tardi di un paio di settimane fa, il diretto interessato non negava la possibilità di valutare un nuovo cambio di maglia alla luce dell'impiego riservatogli da Spalletti nel corso dell'ultimo campionato: "Ho giocato abbastanza, anche se speravo di fare qualche partita in più e qualche gol in più. Il mercato è lungo, non si sa mai quello che può succedere"., che ha avuto un ruolo da jolly ma che da esterno offensivo non ha mai convinto del tutto, e di unmolto richiesto sul mercato.- Congravato da un ingaggio e una valutazione proibitivi per essere piazzato altrove e ungià acquistato ma bisognoso di essere inserito nei meccanismi del Napoli e in un calcio tatticamente più complicato,in quella zona del campo. Proprio sulle pagine di calciomercato.com abbiamo raccontato del, protagonista di un grande campionato con la maglia dell'Udinese e pronto nuovamente a spiccare il volo. I primi contatti tra le parti hanno portato ad un chiaro gradimento del giocatore spagnolo per la piazza napoletana, mentre. De Laurentiis è pronto ad investire fino a 15 milioni di euro, mentre i friulani chiedono una cifra più vicina ai 20.che nelle prossime settimane si libererà a costo zero dalla Juventus e, che si sono presi qualche giorno di tempo per decidere la prossima destinazione, mettendo in prima fila l'ipotesi di un trasferimento all'estero ma non scartando affatto la possibilità di proseguire la sua carriera in Italia e di farlo in azzurro, dove continuerebbe a giocare in Champions League e a competere per traguardi ambiziosi.