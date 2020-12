Un futuro tutto da decidere. Tiemoué Bakayoko, colpo last minute di Giuntoli, sta convincendo con la maglia del Napoli. Arrivato in prestito dal Chelsea, senza una cifra di riscatto pattuita, resterà fino al termine della stagione, sulla prossima c'è un grande punto di domanda. Gattuso ha spinto per averlo fortemente ed è stato accontentato, il riscatto però è lontano. Molto dipenderà dalle richieste economiche dei Blues, ai quali è legato da un contratto in scadenza nel 2022.