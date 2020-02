Come riporta il Corriere dello Sport, la scossa di Gattuso per il Napoli è arrivata: "Serve una scossa, dialettica ancora prima che tecnica, perché a quel Napoli c’è poco da insegnare: «Questa è una squadra di qualità come poche». Quando Napoli-Fiorentina è appena finita, Gattuso interviene, sceglie il dialogo, si sistema al centro dei problemi e li spazza via, consapevole d’una crisi ch’è ormai è di tutti, e che non esistono terapie, se non la chiarezza, un’analisi seria, severa, rigorosa che eviti i compromessi e diventi un patto da assecondare attraverso un «codice». C’è un’immagine da tutelare e una coscienza da ripulire da quelle ombre che distraggono, «soffocandole» nel lavoro per ritrovare se stessi, e bisogna farlo calandosi in un nuova dimensione, che sia apparentemente provinciale, che includa il sacrificio e l’umiltà"