Come riporta La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli ha esercitato la clausola che conferma Carlo Ancelotti anche per la prossima stagione. Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno creato turbativa e tensione all’interno del club, soprattutto dopo le voci sulla telefonata fatta da un dirigente napoletano a Gian Piero Gasperini al quale era stata chiesta la disponibilità nel caso di divorzio dall’attuale allenatore. Indiscrezioni che avrebbero spinto Ancelotti a parlare nel dopo partita di domenica sera (l’ufficio comunicazione aveva deciso di farlo parlare soltanto a Dimaro) e a svelare l’esistenza di una clausola sul suo contratto. Insomma, al di là delle tante dichiarazioni d’amore che si sono scambiate le parti, è innegabile che la panchina di Ancelotti sia stata messa in discussione seppur per qualche settimana".