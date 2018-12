La Gazzetta dello Sport analizza le ipotesi di mercato in mediana del Napoli: "Marko Rog piace a Fiorentina e Parma, per Diawara ci sarebbe la fila se solo il Napoli non lo valutasse una cifra molto elevata (circa 40 milioni). Todibo è sempre nel mirino di Giuntoli (ma c’è da battere una nutrita concorrenza), fari puntati anche sull’uruguaiano Oliva del Nacional di Montevideo"