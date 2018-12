Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss: "Lo scudetto? Ci proveremo sicuramente, non possiamo precluderci nulla. La Juve sta perdendo pochissimi punti, ma se dovesse perderne qualcuno in più noi saremo pronti, restiamo in scia. La classifica la vedremo più avanti, ma ovviamente ci crediamo perché è ancora presto. Qui c'è un grande gruppo, merito di Ancelotti".