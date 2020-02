Secondo La Gazzetta dello Sport, Dries Mertens rischia di saltare la sfida di Coppa Italia contro l’Inter. Improbabile che Mertens possa recuperare in tempo utile per giocare contro il Torino, gara in programma sabato sera, al San Paolo. Lo staff medico della società proverà a rimetterlo in sesto per la partita di ritorno della semifinale di coppa Italia, che si giocherà giovedì 5 marzo contro l’Inter. In caso contrario, tornerà col Verona.