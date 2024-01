Napoli, l'allenamento da Riyad: terapie per Demme, le condizioni di Cajuste

Prosegue il lavoro del Napoli a Riyad. Gli azzurri giovedì saranno in campo per affrontare la Fiorentina in occasione della semifinale di Supercoppa italiana. Questo il report dell'allenamento degli azzurri con le ultime sugli infortunati:



La squadra si è allenata nella struttura dello Shabab Club iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in un lavoro di rapidità seguito da seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto 8 contro 8. Cajuste ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte lavoro personalizzato. Terapie per Demme.