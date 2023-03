Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Lazio-Napoli, che apre il weekend di campionato:



Napoli – Lazio venerdì 03/02 H. 20.45

Pairetto

Lombardo – Rossi C.

Iv: Orsato

Var: Chiffi

Avar: Marinelli



94' - Marusic duro su Kvaratskhelia, ammonito. Diffidato, salterà la gara di Bologna.



89' - Elmas stende Cancellieri al limite dell'area dopo una palla persa dal Napoli, giallo giusto.



78' - Kvaratskhelia crossa, Osimhen e Kim ci provano di testa, Provedel respinge in qualche modo con l'aiuto della traversa e si accende un mischione. I giocatori del Napoli chiedono la goal line technology oppure rigore, ma l'unica irregolarità è di Di Lorenzo che tocca con il braccio.



63' - Osimhen ammonito: doppio intervento troppo energico a centrocampo, scatta la sanzione.



21' - Osimhen prova a sfondare centralmente, Patric lo abbatte facendogli ostruzione: giallo per il difensore di Sarri.