Il mister della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match esterno contro il Napoli, tornando sui complimenti ricevuti da Spalletti che l'ha definito Masaniello del calcio:



"C'è poco da pensare al passato, dobbiamo pensare a questa partita che sarà durissima. Ringrazio Luciano, ma lui sta riuscendo in quello che io non sono riuscito: vincere qui è tanta roba".



VECINO - "La scelta di Vecino è perché ha grande energia, sia in allenamento che in partita. Non volevo rinunciare al vigore di questo ragazzo, anche in un ruolo propriamente suo. L'atteggiamento deve essere il nostro. Cosa fare per evitare il 4-0 dello scorso anno? Dobbiamo scendere in campo, cosa che l'anno scorso non abbiamo fatto. Dobbiamo giocare con coraggio e se gli avversari sono più forti pazienza, ma dobbiamo giocare".