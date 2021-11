Questa sera in vista del posticipo della quattordicesima giornata di Serie A il Napoli affronterà la Lazio allo Stadio Maradona. Un pareggio e due sconfitte per gli azzurri nelle ultime tre gare tra campionato ed Europa League, la vittoria manca dal derby contro la Salernitana del 31 ottobre.



Spalletti dovrà fare i conti ancora con diverse assenze pesanti. Osimhen, Anguissa, Ounas sono gli infortunati, Politano e Zanoli out causa Covid. Rientrano gli acciaccati Insigne e Fabián Ruiz, così come Demme che non è più positivo. Ci dovrebbero essere quattro cambi dal primo minuto rispetto all'11 titolare che è sceso in campo quattro giorni fa in Europa League contro lo Spartak Mosca. Tra i pali ritorna Ospina. Difesa a 4 con Mario Rui e Di Lorenzo sulle fasce, Rrahmani e Koulibaly centrali. Lobotka avrà la chance per riscattare l'errore di Mosca giocando in mediana con Fabián Ruiz. Zielinski giocherà da collante tra centrocampo e attacco, sulle fasce Insigne e Lozano, Mertens favorito su Petagna. Quest'ultimo sarà un'arma fisica a gara in corso, così come avranno il loro spazio Demme ed Elmas.



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Lobotka; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti.