Secondo la Gazzetta dello Sport: "Insomma, è proprio quello di Lazzari il profilo individuato dall’allenatore per potenziare la fascia destra. Cristiano Giuntoli continuerà a monitorare la questione, con la Spal i rapporti sono cordiali e le parti continueranno ad aggiornarsi per poi decidere. La valutazione di Lazzari si aggira intorno ai 20 milioni di euro e, pare, che Colombarini non sia disposto a cederlo per una cifra inferiore. Resta da capire se Aurelio De Laurentiis darà l’ok per chiudere l’operazione: lui vorrebbe spenderne 15"