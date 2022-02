Servirà ancora qualche settimana di pazienza prima di poter rivedere in campo con la maglia del Napoli Hirving Lozano. Il messicano è reduce dalla lussazione alla spalla destra nel match contro Panama con la sua nazionale ed è rientrato in città: prima della sua partenza l’ex PSV ha sostenuto un nuovo ciclo di esami a Città del Messico con lo staff tecnico della Federazione che ha subito inviato i risultati ai colleghi del club azzurro a cui poi toccherà stilare una tabella per il recupero del calciatore.