Napoli, le pagelle di CM: ancora Osimhen a Udine, ma illude. Ostigard in confusione

: il primo intervento lo fa all'ora di gioco, allungandosi bene sul mancino di Davis. Poi si ripete al 70' con un riflesso importante dopo un calcio d'angolo di Samardzic. Subisce gol un'altra volta, ma non può farci nulla.: funziona bene la catena di destra con Politano, c'è la solita intesa. Il capitano offre tante soluzioni, occupando spazio anche tagliando dentro il campo.: ci mette il fisico come può e prende qualche colpo. Non sbaglia, è attento sui suoi compiti.: è impreciso sia in impostazione che negli alleggerimenti. Commette qualche errore grossolano come un angolo regalato all'Udinese nonostante avesse spazio per scegliere una giocata più tranquilla. C'è nei duelli aerei ma non basta, perché perde Success sul gol dell'1-1.

: spinge con continuità sulla fascia sinistra. Difensivamente meno bene, arriva dalle sue parti la giocata che porta al pareggio nel recupero.: molto statico, sorpreso più volte in controtempo quando deve ricevere palla. Sbaglia troppo.: in movimento costante per venir fuori dalla marcatura e sfruttare le sue qualità di gestione. Bravo anche a fare da filtro davanti la difesa intercettando più volte palla.: è il più attivo in casa Napoli all'inizio, con qualche buon inserimento e giocata interessante. Poi cala e viene sostituito (28' s.t.: si cala bene nel match con qualità).

: punta, sgasa, è in partita. Nonostante i problemi accusati negli ultimi giorni. Pennella un cross perfetto per il gol di Osimhen. Con il piede debole, tra l'altro.: tocca pochissimi palloni nel primo tempo, poi un lampo con quella girata di testa da centravanti di alto livello che regala l'1-0 al Napoli. E lo fa nella stessa porta dove un anno fa trovava il gol scudetto. Infila anche la doppietta ma gli viene annullata per fuorigioco (43' s.t.).: parte con la voglia di fare e mettersi in mostra. Una sua punizione crea un'insidia all'Udinese nel primo tempo. Poi qualche altro guizzo (36' s.t.).

: brutto il primo tempo del Napoli, parecchio sottotono. La sblocca la giocata del singolo, poi viene fuori un po' d'energia. Che però si esaurisce. Vengono fuori i soliti difetti difensivi, subìto l'ennesimo gol della sua gestione. E nel finale fa ancora più male.