: imperfetto sul gol di Bennacer. Vero che la palla schizza veloce, ma avrebbe potuto fare qualcosa in più.: questa sera non soffre Leao e si propone spesso in avanti dando soluzioni offensive ai compagni. L'ultimo a mollare, ad un passo dal gol dell'1-1 a 8' dalla fine ma Maignan compie un intervento super.: più titubante rispetto a Kim però tutto sommato in marcatura su Giroud si comporta bene.: solita rocciosità lì dietro, non tira mai la gamba indietro e i suoi anticipi sono vincenti. Pesante e ingenuo, però, il giallo rimediato per proteste che lo costringerà a saltare il match di ritorno.: brutto il buco a centrocampo, uscita irruenta che dà il via alla ripartenza di Brahim Diaz per l'1-0 rossonero (36' s.t.: ad un passo dal gol del pareggio all'87', bella la girata di testa ma è sfortunato e non trova di pochissimo la porta).: una partita di sostanza ma rovina tutto perché nel giro di 5 minuti prende due gialli lasciando la squadra in dieci uomini e salterà anche la sfida di ritorno.: male in coppia con Mario Rui sul vantaggio Milan quando fa passare Brahim Diaz con troppa facilità. In impostazione ha poco spazio, Bennacer lo pedina però appena entra nel vivo dell'azione la manovra azzurra ha altra qualità e velocità.: è in fiducia, sa di avere un gran tiro e prova più volte a farlo partire rendendosi pericoloso. Gli manca l'appoggio del centravanti per inserirsi al meglio (36' s.t.).: ha provato a lottare con Theo Hernandez su quella fascia ma senza risultati positivi. Qualche recupero difensivo e niente più (25' s.t.: non impatta nel match, è ancora tanto indietro per tornare alla condizione migliore).: ruolo inedito quello del falso nueve per lui. Non è semplice fare a sportrellate con Tomori e Kalulu e nel primo tempo risulta nullo. Ad inizio ripresa sfiora il gol con una girata improvvisa di testa.: grande occasione dopo soli due minuti di gioco ma spreca anche grazie al muro della difesa del Milan che salva in extremis. Le scintille del Napoli vengono fuori dalle sue giocate (36' s.t.in pochi minuti fa molto di più rispetto a Lozano su quella fascia creando diversi pericoli).: ottima partenza del Napoli ma non riesce a sbloccare la partita e la squadra abbassa il livello di intensità. Elmas prima punta non funziona, tra sei giorni al Maradona avrà assolutamente bisogno di Osimhen per ribaltare il risultato.