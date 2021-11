: bravo in più di un'occasione, è sempre una sicurezza per la retroguardia azzurra.: protagonista sempre di più, segna il gol del pareggio con uno dei suoi ottimi inserimenti. Bravo in entrambe le fasi, non si ferma mai con una corsa importante.: viene bruciato da Simeone sul gol del Verona. Con l'assenza di Koulibaly non riesce a prendere in mano il reparto difensivo.: avvio timido, ma poi passano i minuti e cresce in personalità e rendimento.: sul gol del Verona può e deve fare molto di più. Lascia girare e andar via Barak con eccessiva facilità.: nel primo tempo ci mette la solita intensità, con una buona fase di interdizione e delle discese importanti palla al piede (40' s.t.: solo il palo gli dice di no, sfiora il gol quasi allo scadere su calcio di punizione. Avrebbe fatto crollare il Maradona).: in mezzo al campo non è il solito, la palla gira in maniera più lenta. Però sul gol del pareggio serve l'assist a Di Lorenzo.: tenta qualche giocata delle sue ma non dà continuità alle ultime due gare (17' s.t.: inizia sulla trequarti, poi si sposta in mediana con l'ingresso di Mertens. Gioca tanti palloni che però non si trasformano in vincenti).: sgasate importanti sulla fascia, crea apprensione nella difesa del Verona che però è sempre attenta e ben piazzata (17' s.t.: dà freschezza alla fascia destra, crea diversi pericoli ma non arriva il gol).: quel palo nel primo tempo grida ancora vendetta, avrebbe segnato un gol bellissimo. Nel secondo tempo cala di ritmo e viene ben controllato dalla difesa scaligera (46' s.t.).: è reduce da problemi fisici e si nota. Non è brillante come sempre, soffre la fisicità di Dawidowicz. Tuttavia cerca con la sua solita qualità di fare la differenza e qualche giocata interessante ogni tanto viene fuori (40' s.t.).: il Verona si dimostra un avversario molto duro da affrontare e i suoi sbagliano qualcosa in più sotto il punto di vista tecnico. Cerca di dare il solito gioco ma non è semplice, vista anche la condizione non al top di alcuni giocatori di rientro dall'infortunio. Resta ancora l'imbattibilità in campionato.