: ex di turno, non voleva mancare. Ha giocato molti palloni con i piedi e non ha corso troppi rischi. Chiamato in causa in un'occasione nella ripresa, risponde bene.spinge tanto fin dai primi minuti. Ha voglia di fare e si vede, ma con il passare del tempo cala la sua attenzione e si lascia scappare Fares sul gol del momentaneo 1-1.Cerri non riesce mai ad avere la meglio su di lui.qualche disattenzione di troppo rispetto al solito. Nella ripresa, però, gestisce meglio da leader il reparto arretrato(dal 35' s.t.l'asse con Insigne funziona molto bene. Strefezza ha grosse difficoltà e non riesce a creare concreti pericoli sulla sua fascia(dal 35' s.t.doppio assist vincente per lui. Non trova il gol, ma mette i compagni nelle condizioni di segnare.buone geometrie di gioco quest'oggi per lui. Ha il compito di dettare i tempi e ci riesce molto bene.Gattuso lo lancia di nuovo dal primo minuto e ha ragione. Tanta intensità e anche il lancio preciso per il gol di Callejon.un moto continuo su quella fascia. Trova il gol del 2-1 con uno dei suoi soliti inserimenti alle spalle della linea difensiva.(dal 32' s.t.entra immediatamente nel vivo e alla prima palla toccata trova subito il gol. Continua a mettere in seria difficoltà Cionek fino al fischio finale).doveva partire dalla panchina causa affaticamento. Ma pronti, via e subito la sblocca lui, come al solito, con un tocco sotto delizioso. Molto attivo e pericoloso per tutta l'ora in cui è rimasto in campo.(dal 19' s.t.sgomita in area e cerca di tenere palla più che può).tanto impegno come al solito in entrambe le fasi. Sfortunato in più occasioni, prima con un palo scheggiato e poi con quel gol annullato allo scadere del primo tempo.(dal 19' s.t.dopo il gol contro il Verona entra in fiducia. Mostra qualche spunto interessante e qualche buona accelerazione).è un Napoli veloce e molto organizzato il suo. Cambia tanto rispetto alla scorsa partita, ma l'impatto in mezzo al campo è sempre lo stesso. Si vede ancora una volta la sua mano con il gol appena entrato di Younes).qualche incertezza di troppo, specialmente nel secondo tempo.soffre molto la dinamicità di Insigne. Cerca di contenerlo più che può, ma arranca spesso.Prova a darsi da fare, ma Mertens e compagni hanno dei guizzi che vanno oltre le sue capacità.ci mette la sua esperienza, ma non basta. Perde spesso la marcatura e nel finale becca anche l'ammonizione.è tormentato dagli inserimenti di Callejon fin dal primo minuto. Non riesce mai a tenere lo spagnolo.(dal 1' s.t.entra per dare freschezza alla Spal ed è il primo a scaldare i guantoni di Meret nella ripresa).la sua solita vivacità non basta. Di fronte trova un sempre attento Mario Rui.(dal 30' s.t.prova a dare qualcosa in più al reparto offensivo della Spal, ma il 3-1 di Younes spegne le speranze).prova a pungere con qualche inserimento, ma non riesce a vincere i duelli contro il centrocampo del Napoli.(dal 30' s.t.cerca di dare copertura davanti la difesa, ma gli inserimenti del Napoli sono difficili da contenere.inizio in sofferenza con Hysaj che spinge abbastanza, ma è in crescendo la sua partita e trova anche l'assist vincente per il gol di Petagna. Nella ripresa Di Biagio lo arretra per evitare ulteriori problemi su quella fascia e in fase di copertura dà una mano sostanziosa.non riesce a vincere i duelli fisici in avanti aiutando davvero poco la squadra.ha voluto questa partita e ha trovato il gol contro il "suo" Napoli, cercando di mettersi in mostra agli occhi di Gattuso.difficile giocarsela con questo Napoli, ancor di più con i molti infortunati e acciaccati. La salvezza si allontana sempre più, ma non vuole mollare.