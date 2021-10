Napoli-Bologna 3-0Napoli:: gara semplice, interviene poco e lavora tanto con i piedi.: meglio in fase difensiva, mostra tanta serenità in ogni lettura. Quando c'è da spingere non si tira di certo indietro.: la sua crescita è evidente, ormai rappresenta una certezza in quel reparto. Se il Napoli ha subito solo tre gol in campionato è anche gran merito suo. Chiude tutto, non sbaglia neanche un intervento.: solita diga, il Bologna non riesce mai a rendersi pericoloso. Imposta l'azione da dietro con qualità.: ha spazio per spingere questa sera e lo fa con regolarità proponendo buone trame. Legge il gioco in maniera perfetta rendendosi protagonista di preziosi recuperi (42' s.t.).: quantità e qualità, come sempre in mezzo al campo. L'unico errore lo commette facendosi ammonire nel primo tempo. Con un gran tiro a 20' dalla fine spacca la traversa (30' s.t.: subentra per dare freschezza alla manovra nel finale. Ci riesce palleggiando e schiacciando il Bologna lì dietro).: una sua magia da fuori area sblocca il match. Sinistro a giro di pregevole fattura che si infila sotto l'incrocio. Ha le chiavi del centrocampo e gestisce la manovra: unica ombra del Napoli in questa gara. Può e deve fare molto di più (20' s.t.: qualche spunto, qualche giocata tecnica ma niente che lo faccia emergere).: molto vivace nel gioco tra le linee, è bravo a giocare soprattutto nello stretto (30' s.t.: partita dopo partita inizia a carburare e a mettere minuti nelle gambe per tornare al top. Sfiora il gol con un bel destro a giro).: si scrolla di dosso un grande peso, ovvero segnare dal dischetto. Di rigori ne segna ben due questa sera (20' s.t.: solita alternanza con Lozano. Prova a dare qualcosa di diverso rispetto al messicano ma si limita ad entrare nel giro palla sulla trequarti avversaria).: non segna ma ha delle fiammate che fanno tremare la difesa del Bologna. Guadagna i due rigori trasformati da Insigne.: è come se ci fosse Spalletti in panchina. Fa sentire la sua voce e i giocatori lo seguono vincendo la nona partita su dieci in campionato.