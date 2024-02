Sassuolo-Napoli, le pagelle di CM: i tornadi Osimhen e Kvaratskhelia, Rrahmani per la rinascita

Giovanni Annunziata

SASSUOLO-NAPOLI 1-6



NAPOLI



Meret 6: ha la visuale coperta sul gol di Racic ma avrebbe potuto fare qualcosa in più, essendo il tiro non proprio irresistibile. Nessun altro intervento da dover fare.



Di Lorenzo 7: moto costante sull'out di destra, sul gol di Rrahmani serve bene Anguissa che fornisce l'assist al kosovaro. La fa partire lui nuovamente l'azione del 2-1. Dopodiché potrebbe essere amministrazione ma lui c'è sempre.



Rrahmani 7: l'uomo dei gol pesanti. Perché contro la Salernitana ha siglato quello della vittoria in extremis, oggi invece il suo inserimento vincente fa rinascere il Napoli per la rimonta (17' s.t. Natan 6: è anche il suo momento, ma non ha troppo da coprire lì dietro subentrando a risultato acquisito).



Ostigard 6,5: sul centrosinistra oggi tocca a lui. Non commette errori ed è già qualcosa di importante dopo quanto visto a Cagliari appena tre giorni fa. Aumenta in termini di aggressività, anche quando c'è da andare a prendere l'avversario più alto.



Mario Rui 6,5: dopo qualche minuto si sovrappone con i tempi giusti e serve una palla praticamente perfetta per Osimhen ma Ferrari fa un intervento incredibile in anticipo. Lì a sinistra si può contare sulla sua tranquillità e il piede educato che conosciamo bene.



Anguissa 7: assist bellissimo, di tacco, per il gol dell'1-1 di Rrahmani. Gestisce benissimo la mediana, con tranquillità e mettendoci tanto fisico.



Lobotka 6,5: davanti la difesa c'è bisogno di chi faccia il doppio lavoro, di interdizione e di costruzione. Cosa che viene spontanea a Lobotka, instancabile e sempre con il cervello acceso. È il momento di riposare anche per lui, Calzona lo sostituisce a 10' dalla fine (35' s.t. Dendoncker s.v.).



Traorè 6,5: si trova bene nelle combinazioni con Kvaratskhelia, quel lato sinistro funziona alla grande. È in crescita, dimostra di poter essere una risorsa per questo Napoli (31' s.t. Zielinski 6: per il primo squillo serve aspettare un po' ma all'84' si inserisce in area con una delle sue sterzate e va vicino al gol del 7-1).



Politano 7,5: con Osimhen che si muove tanto è tutto più comodo, però il pallone bisogna anche saperglielo dare. E lui ci riesce, serve due assist vincenti per il centravanti nigeriano. La fase difensiva è anche roba sua, si ricordano due recuperi assolutamente degni di nota (17' s.t. Raspadori 6: entra bene, si vede più volte e ha voglia di incidere. Nuovamente da ala destra, come visto contro Barcellona e Cagliari).



Osimhen 8: è tornato, oggi finalmente anche in buona condizione atletica. Si carica la squadra sulle spalle e segna ancora. Stavolta fa tripletta, cinque gol nelle tre partite da quando è tornato (31' s.t. Simeone 6: vuole il gol e dopo 4' dal suo ingresso si fa trovare bene, prova a calciare da posizione defilata e Consigli gli dice di no).



Kvaratskhelia 8: ha voglia di riscatto, vuole sempre palla e punta in continuazione gli avversari. Cerca il gol da centrocampo che fa tremare Consigli, poi si accende ogni volta e recupera anche grazie al regalo di Tressoldi servendo l'assist per la tripletta di Osimhen. Arriva il momento dei gol e ci mette dentro tutta la qualità nel suo destro ma anche nel sinistro per la doppietta personale.



Calzona (all.) 8: finalmente il Napoli. Lo svantaggio ha preoccupato e non poco ma la forza c'è stata nella reazione da squadra vera. Poi la qualità, il palleggio, gli sprazzi dei singoli, il bel calcio e soprattutto un 6-1 finale che non lascia spazio all'immaginazione. Il Sassuolo è poca roba ma il Napoli ha saputo fare il vecchio bel Napoli.