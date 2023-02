: pochi pericoli dalle sue parti, non sporca quasi mai i guantoni.: negli ultimi metri diventa un regista aggiunto per il Napoli. Cerca molto spesso Osimhen con dei cross interessanti e sui calci d'angolo lui stesso sa essere insidioso per la Cremonese. Delizioso l'assist sul finale per Elmas.: ordinaria amministrazione, lavora nelle preventive e nell'impostazione dalla difesa.: aggredisce sempre in anticipo e fa valere tutta la sua fisicità. Diventa protagonista anche sul gol di Osimhen arrivando in anticipo di testa.: in avvio Sernicola lo porta in affanno più volte, ma quando terzino portoghese si affaccia in avanti diventa un valore aggiunto per la squadra (20' s.t.: ha tanta voglia di fare e si spinge più volte in avanti in una gara praticamente terminata).: impreciso in alcuni momenti, però è tanto in movimento e dà sempre una soluzione ai compagni senza dare punti di riferimento.: è il motore del Napoli. Sempre in movimento, entra in tutte le azioni azzurre mettendo ordine in ogni zona del campo. Ormai non è più una sorpresa (41' s.t.).: vive di fiammate e soprattutto di sterzate improvvise, come al 43' quando si gira e con il mancino sfiora la traversa (25' s.t.: è diventato di fatto il dodicesimo uomo di Spalletti. Altra gara, altro gol, sono già 6 in campionato. Analizzando la rete è di gran qualità, calciando di prima e lasciando andare molto bene la gamba dopo l'inserimento vincente).: si presenta al match con un recupero incredibile nella propria area salvando l'enorme chance di Vasquez. Lì davanti è sempre in movimento, va via con continuità nell'1 contro 1. È una vera spina nel fianco su quella fascia (38' s.t.).: una gara tosta, la Cremonese è rocciosa lì dietro. Bravo comunque a venire fuori dalla gabbia e a mettersi al servizio della squadra. Alla fine arriva il solito gol, tanto per cambiare.: si fa il regalo per il compleanno e la sblocca lui, con un guizzo improvviso, una delle sue giocate che ti manda in confusione. Tenta la giocata e gli riesce quasi sempre, cerca anche con grande intesa Osimhen lì davanti (38' s.t.).: la partenza non è stata delle migliori, ma il suo Napoli non si scompone mai e rifila, ancora una volta, tre gol all'avversario. Di questa squadra sorprendono la mentalità e continuità nei 90 minuti.