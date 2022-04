Atalanta-Napoli 1-3



Ospina 6,5: chiede l’aiuto dei compagni in difesa, poi ci pensano i nerazzurri a scagliare la palla fuori dallo specchio, ma al 13’ s.t. è impossibile prendere la testata di de Roon. Intervento salva porta sul colpo di Boga.



Zanoli 7: regala a Mertens la palla che vale il calcio di rigore e il vantaggio, non fa rimpiangere Di Lorenzo. Grande personalità e grande fisico. Il suo movimento al momento giusto, fa cambiare idea a Pasalic davanti alla porta.



Koulibaly 7,5: la sua presenza è in tutte le parti del campo, in difesa allontana le minacce nerazzurre, in attacco supera Palomino e prova a imbucarla, un gigante ovunque. Nello stretto recupera palla e manda a campo aperto Lozano che lancia l’assist per il gol di Elmas che chiude la partita.



Juan Jesus 6,5: riesce a prendere il pallone fermando Freuler involato in area, bene.



Mario Rui 7: ci prova da fuori con un bel tiro che impegna Musso, 28esimo tiro ma il partenopeo resta ancora a secco. Perfetta la sua chiusura nell’area opposta su Malinovskyi. Chiude su Miranchuk con una diagonale preciso



Anguissa 6,5: lancia palle in profondità per il tridente che raccoglie e segna, il gol nasce da una sua intuizione



Lobotka 7: bravo nella lettura a spostare il pallone dai piedi di Muriel. Pedina determinante, guadagna il calcio di punizione che Politano trasforma in gol. Determinante, manda de Roon in diffida.



Zielinski 6: si fa soffiare palla da de Roon, poi si riprende e fa il suo.



(Dal 25’ s.t. Fabian Ruiz 6: nel giorno del suo 26esimo compleanno dà il suo contributo apportando freschezza e chiusure).



Politano 7,5: battaglia con sacrificio con Zappacosta sulla corsia sinistra. Perfetto il suo sinistro nell’angolo basso a destra della rete che vale il raddoppio, è il suo secondo centro in questa Serie A.



(Dal 14’ s.t. Elmas 6,5: Scalvini riesce a beffarlo anticipandolo sempre, ma poi firma il settimo gol stagionale che chiude il match.



Mertens 7,5: raccoglie con i tempi giusti il cross di Zanoli e si invola in area beffando Musso che è costretto ad atterrarlo regalando il rigore del vantaggio. Guadagna anche un buon calcio di punizione vincendo i duelli con Palomino.



(Dal 43’ s.t. Malcuit 6: costruisce azioni in profondità portando fuori la palla).



Insigne 8: ottavo gol campionato rigore incrociato e potente con rabbia, priumo gol con Dea. Grande intelligenza calcistica. Cross al bacio su punizione per Politano, che porta la squadra sullo 0-2. Con 7 gol dal dischetto, è il miglior rigorista d’Europa!



(Dal 24’ s.t. Lozano 7: in campo aperto non si fa intimorire da Zappacosta e lancia un assist perfetto ad Elmas, sfiora il poker).







All. Spalletti 7,5: nei primi minuti il suo Napoli commette qualche sbavatura nei controlli regalando diverse palle ai bergamaschi, e faceva bene alla vigilia ad esaltare le caratteristiche di Zanoli. Dopo il raddoppio ritrova la fisicità e la convinzione, scelte giuste nonostante l’emergenza: il tris lo calano i suoi cambi. In vetta per una notte.