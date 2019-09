Lecce-Napoli 1-4



Ospina 5,5: impegnato poco in questo match, ma oltre ad un'ottima parata compie un pasticcio siu



Malcuit 6,5: inizia timidamente perchè sulla sua fascia ha la marcatura di Farias che parte largo per evitare le sue sovrapposizioni ma dopo il gol del vantaggio inizia ad attaccare di più e crea qualche grattacapo a Calderoni.



Maksimovic 6,5: non corre alcun rischio con gli attaccanti leccesi, svolge il suo lavoro egregiamente.



Koulibaly 6,5: viene saltato solo una volta da Majer con un pallonetto ma recupera subito la palla. E' preciso in tutti gli interventi per evitare i contropiedi avversari anticipando Falco, colui che poteva essere il più pericoloso ma ben limitato dal difensore.



Ghoulam 6,5: spinge sulla sua fascia insieme a Insigne e crea parecchi pericoli su quella fascia dove il pover Rispoli non può nulla.



F. Ruiz 7: largo a destra non crea gli stessi pericoli rispetto a quando gioca in posizione centrale, infatti quando si trova al limite dell'area manda in porta Insigne e fa girare meglio la palla, oltre che a creare spazio per le sovrapposizioni di Malcuit. La sua prestazione cresce con il passare dei minuti conclusa con un sinistro magistrale da fuori area.



Zielinski 6: non è un regista e si vede ma la sua presenza a centrocampo porta la giusta dinamicità.



Elmas 6: fa il compitino dovendosi preoccupare più che altro di dare equilibrio al centrocampo.



(dal 29' st Callejon sv)



Insigne 8: si mette a disposizione della squadra, è da lui che nascono le occasioni degli azzurri. E' pericoloso sia muovendosi tra le linee sia dalla fascia. Le sue grandi giocate portano gli azzurri alla vitoria.



Llorente 8: la punta che voleva il Napoli si conferma anche in casa del Lecce, si mostra rapace nei due gol facendosi trovare pronto sulle respinte infilando Gabriel per due volte. Si muove e partecipa alle azioni.



Milik 6: gioca più da seconda punta e quindi si muove su tutto il fronte d'attacco. Non sempre preciso negli appoggi ma fa quel che può. Da affinare anche il feeling con Llorente anche se il gol del vantaggio nasce da un suo tiro deviato finito poi sul piede del compagno di reparto.



(dal 27' st Lozano sv)



All. Ancelotti 7: il suo Napoli chiude il Lecce fin dall'inizio costringendolo a stare dietro la linea della palla e concedendo solo un paio di contropiedi. Schiera un Insigne ispirato oltre che ad un attacco pesante composto da Milik e Llorente. Il polacco si muove da seconda punta anche se sembra ancora fuori condizione e probabilmente non nel suo ruolo naturale. Lo spagnolo invece si conferma bomber rapace, la punta che cercava. Inoltre quando accentra Ruiz sale in cattedra con grandi giocate e permettendo a Malcuit di sovrapporsi.