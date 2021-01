Napoli-Fiorentina 6-0: strepitosa la parata su Ribery nel primo tempo. Si comporta anche da regista con lanci millimetrici per la profondità degli attaccanti.: gara molto attenta e precisa.: recupero lampo del greco dopo l'infortunio. Gattuso non vuole rinunciare a lui e ha ragione dato che l'ex Roma gioca una partita attentissima (36' s.t.).: un vero e proprio muro. Non sbaglia nulla e annulla totalmente Vlahovic.: qualche disattenzione la mostra soprattutto in avvio, ma tutto sommato la prestazione è positiva.: corre per 90 minuti senza mai fermarsi. Costruisce gioco, recupera palloni e trova anche il gol.: ha più spazio in mediana con Demme che copre tantissimo campo. È bravo anche a conquistare il rigore per il 5-0.: come al solito partita di un'intensità incredibile sulla fascia destra. Si conferma capocannoniere del Napoli trovando il 3-0 su un assist magico di Insigne (17' s.t.: da subentrato ha un impatto diverso. Trova il gol con una bellissima serpentina).: illuminante tra le linee. Partecipa alla festa con un gol da fuori area (28' s.t.: si muove bene tra le linee come al solito, ma la partita è già chiusa e il Napoli non affonda troppo).: questo è il miglior Insigne. Sblocca lui la gara con la rete dopo soli 5 minuti e realizza il gol dal dischetto. Ma la giocata incredibile la fa in occasione del gol di Lozano portando palla per 40 metri facendo fuori la difesa della Fiorentina e con lucidità riesce a trovare con un grande assist Lozano per il 2-0 (36' s.t.: finalmente arriva l'esordio del giovane classe 2002. Entra e ci mette impegno, trovando anche una buona apertura sulla destra per Politano).: Due assist e tante sportellate, manca solo il gol alla sua grande prestazione. ​Esce dal campo a 17' dalla fine per una botta che tiene in apprensione lui e il Napoli in vista della Supercoppa (28' s.t.: finalmente il rientro in campo. Importantissimo ritrovarlo in vista delle prossime sfide, a partire da mercoledì).: voleva il veleno, voleva che i suoi concretizzassero le tante occasioni e oggi è stato accontentato. Il suo Napoli è stato perfetto in un risultato tennistico.