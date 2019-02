Napoli-Torino 0-0



Ospina 6: partita di una banalissima ordinaria amministrazione. Mai chiamato veramente in causa, preciso con i piedi



Malcuit 6.5: primi venti minuti di un livello eccellente. Assist ad Insigne in verticale, un paio di chiusure chiudendo sul lato opposto a certificare la crescita esponenziale. Al 22' è Milik a sprecare una preziosa imbeccata sull'esterno. Continua a mettere palloni al centro con una tecnica invidiabile, senza dubbio tra i milgiori in campo per qualità e continuità. Nel finale, però, commette qualche errore di troppo



Maksimovic 6: parte con qualche incertezza, facendosi superare in un paio di circostanze da Berenguer. Migliora con il passare dei minuti



Koulibaly 7: per raccontare chi è Koulibaly basta andare al minuto 45 quando Rincon è solo in area, pronto a liberare il destro. Kalidou trova il tempo dell'intervento in modo perfetto, recuperando una posizione non sua, con una qualità rarissima.



Hysaj 6: ordinato, scende meno di Malcuit ma non sbaglia nulla in fase difensiva



Callejon 6: entra con qualità in campo, sviluppando fin dai primi minuti il gioco con Insigne. Complica l'uscita al Toro facendo l'attaccante esterno per poi riequilibrare rapidamente il Napoli nel canonico 4-4-2 (dal 25' st Mertens 6: non riesce ad arrivare al tiro, ma apre tanti spazi in combinazione con Insigne, non trova il tempo della conclusione) Allan 6.5: stringe bene il campo, diverse chiusure ed una buona continuità in fase propositiva. Nervoso nel corso della ripresa, quando rimedia anche un giallo evitabile, ma è sempre l'ultimo a mollare, come al 90' su Meite, con una chiusura folle dopo 40 metri di rincorsa.



Fabián 6: si abbassa per ricevere il pallone, non sempre trova le distanze giuste per lo scarico, ma interpreta con qualità il ruolo facendo girare rapidamente il pallone. Un paio di conclusioni pericolose, una in particolare in apertura di ripresa che impegna severamente Sirigu (dal 25' st Verdi 5.5: entra con tanta voglia, ma a dieci minuti dal termine si iscrive al tabellino delle occasioni mancate con una conclusione strozzata da buona posizione)



Zielinski 6: gioca sempre molto all'interno, sviluppando un play alternativo a Fabian. Ha il merito di farsi trovare sempre pronto alla sovrapposizione per creare superiorità. Attacca sempre la palla con forza. Nella ripresa si vede meno



Insigne 6.5: il taglio al 9' per Callejon è un tocco dove non c'è luce che illumina il San Paolo. Al 20', però, su un taglio di Malcuit è solo davanti a Sirigu, ma spara sul portiere. Gioca un'ottima gara, creando calcio ad alto livello. Al 28' della ripresa stampa sul palo il marchio di fabbrica, un tiro a giro fantastico che Sirigu si limita a guardare



Milik 5: al quarto d'ora ha una buona chance, prende lo spazio in area su Belotti ma non riesce a colpire con forza il pallone. Fa peggio un minuto dopo, quando non attacca la porta col timing giusto su un pallone difficile di Zielinski. Chiude il trittico con un tiro centrale al 18'. Al 22' fa poker di occasioni fallite con un colpo di testa centrale, da solo in area di rigore. Sembra la lista della spesa, l'elenco delle occasioni fallite che si arricchisce clamorosamente al 31'. Poco dopo il quarto d'ora della ripresa, semplicemente, non si riscatta con una debole conclusione che non impensierisce Sirigu. Anche sfortunato al minuto 22, con una doppia occasione ben neutralizzata



All. Ancelotti 6: non ha colpe specifiche se la sua squadra produce una quantitàò impressionante di palle-gol, soprattutto nel primo tempo e non riesce a concretizzarle. Deve provare ad instillare più cattiveria a questa squadra