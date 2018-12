: praticamente in vacanza il primo quarto di gara, al quarto d’ora dà però il rinvio sui piedi di Freuler rischiando non poco. Sul gol non può nulla.: si fa subito scappare Zapata e i compagni devono ricorrere al corner per salvare Ospina da eventuali zampate. Non commetterà più lo stesso errore: i suoi scambi precisi danno equilibrio alla squadra.sv)sempre attento quando la palla viaggia dalle sue parti, mette costantemente il bastone tra le ruote a Zapata, che fatica non poco ma quando lo scavalca al 27’ p.t. si avvicina al gol. Solo il suo tocco evita il pari della Dea a inizio secondo tempo.sorpreso dall’estro di Rigoni, riesce comunque a prendere le misure per contrastarlo o costringerlo a mandare la sfera oltre la linea.il suo cuore batte per Insigne: è lui il primo che guarda per passare la sfera e ci vede bene, ma a un certo punto i passaggi non arrivano più. Nel secondo tempo cala un po’ e si fa ammonire per un brutto intervento su Zapata. Solo lo spiovente per il gol gli permette la sufficienza.sta con il fiato sul collo a Gosens, mettendogli pressione e facendogli commettere qualche imprecisione. Al 42’ p.t. solo Masiello dice no al suo tiro insidioso in area piccola.lo si vede quando l’arbitro gli sventola il giallo sul viso, poi si fa scappare la sfera del capitano nerazzurro e lo manda pericolosamente in porta per Zapata. Si riprende nel corso della partita e si guadagna la sufficienza.dal Papu a Mancini, il numero 17 partenopeo si sposta a seconda del pericolo avversario, intuendo bene e anticipando il movimento dei nerazzurri. Tenta un gol impossibile sparando in Curva Nord.pronti e via, appena Insigne lo chiama lui risponde presente e con un tiro micidiale non dà scampo a Berisha, superandolo. Al 20’ però imbocca Berisha su una palla che poteva chiudere il match anzitempo. Vola sulla fascia sinistra che è un piacere.(Dal 32’ s.t.ha una prateria davanti a sé per colpa della disattenta difesa avversaria e il folletto partenopeo sa come sfruttarla al meglio: l’intesa con Fabian Ruiz ormai è storia. Sfiora il raddoppio ma al 34’ p.t. si fa male e zoppica, ma dura poco. Al 22’ s.t. va vicinissimo al gol e ottiene un angolo prezioso.vuole insaccare lui il secondo gol della partita e per poco non ci riesce.(Dal 36’ s.t.entra e segna, meglio di così non poteva fare. Il suo gol vale i tre punti e preannuncia un futuro roseo.)composto e immobile sul gol, si scalda e si sbraccia quando i suoi sbagliano qualche passaggio, mantenendoli sempre sul chi va là fino alla fine, quando arriva il gol della vittoria azzeccando il cambio di Milik.