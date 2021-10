Fiorentina-NapoliNapoli:: decisivo in un paio di occasioni con interventi di alto livello.: soffre tanto contro Nico Gonzalez e perde diversi duelli nell'1 contro 1.: segna un gol che pesa quanto un macigno e il Napoli così strappa tre punti d'oro su un campo difficilissimo come quello della Fiorentina.: alza il solito muro lì dietro. Quando lo puntano è praticamente impossibile da superare.: dopo l'espulsione aveva bisogno di ritrovare serenità e tutto sommato ha tenuto bene contro la fascia destra avversaria.: non è il solito roccioso in mezzo al campo. Ha qualche difficoltà ma è bravissimo a mettere ordine in palleggio.Fabián Ruiz 6: perde la marcatura di Vlahovic sul vantaggio della Fiorentina, ma è suo il lancio di prima su Osimhen che guadagna il rigore del pareggio (39' s.t.).: primo tempo da dimenticare, una prova totalmente sottotono. Nella ripresa pennella l'assist per il gol di Rrahmani su un grande schema da calcio piazzato (12' s.t.: combina poco e niente dal suo ingresso in campo).: partenza timida, ma è sua la prima vera occasione del Napoli prima di mettere a segno il gol del pareggio (12' s.t.: preziosissimo sull'out di destra, corre a tutta fascia dando sempre un supporto efficace difensivo e crea grossi pericoli in avanti).: lotta come al solito contro l'intera difesa e tiene in apprensione tutto il reparto arretrato avversario. Con uno dei suoi soliti attacchi alla profondità vola in porta e guadagna il rigore da cui nasce il pareggio (39' s.t.).: prestazione opaca. In avvio fa anche qualche giocata interessante, ma poi sbaglia il rigore e sparisce dal gioco. Reazione di nervi al momento della sostituzione (25' s.t.: ha bisogno di trovare la forma migliore però il suo rientro è molto importante).: la sua squadra è bella da vedere e ha carattere, ma sa anche soffrire quando ce n'è bisogno. C'è stata una doppia reazione, sia al ko europeo che allo svantaggio iniziale, proprio ciò che si aspettava lui dai suoi ragazzi. Il Napoli è in vetta alla classifica a punteggio pieno.