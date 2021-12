Napoli-Spezia 0-1Napoli:: sull'autorete di Juan Jesus può e deve fare di più, è lento a leggere la traiettoria di un pallone tutt'altro che imprendibile.: non ha vita facile con la doppia spinta di Reca e Bastoni su quella fascia, ma riesce a contenere e talvolta si inserisce in avanti, ma l'avversario è schierato molto bene.: pulito, attento quando c'è da intervenire quelle poche volte.: protagonista dello sciagurato autogol che porta il Napoli sotto. Tutt'altro giocatore rispetto a quello visto a San Siro contro il Milan, va in difficoltà anche nell'1 contro 1.: alterna fasi in cui mostra qualche difficoltà ad altre in cui compie dei grandi interventi difensivi e giocate importanti negli ultimi metri come l'assist a Lozano che sbaglia a porta vuota. Pesante l'ammonizione che gli farà saltare la sfida del 6 gennaio contro la Juventus (41' s.t.).: lotta come è abituato a fare anche se sembra abbia il freno a mano a mano tirato. Rallenta spesso anche il gioco facendo troppi tocchi prima di girare palla.: sempre il cuore del gioco, bravo a velocizzare la manovra ogni volta che ne ha l'occasione. Nel finale esce quando sembra averne meno (33' s.t.: sta crescendo nell'ultimo periodo, segna e fa la differenza ma Spalletti lo fa partire dalla panchina. Entra sul finale e scheggia anche una traversa praticamente all'ultimo respiro).: parte sottotono, ha difficoltà nel saltare l'uomo e fare la giocata. Nella ripresa i maggiori pericoli nascono dalla sua fascia quando si accende proprio lui (41' s.t.).​: parte bene, gioca di qualità legando centrocampo e attacco però nel secondo tempo cala visibilmente (25' s.t.: prova a dare energia e giocate ma finisce per voler strafare sbagliando tanto).: spreca una chance clamorosa nella ripresa a porta vuota, calciando lentamente con Erlic che salva centralmente. Troppe occasioni sprecate dal messicano questa sera che continua a non trovare il gol.: ha qualche guizzo ma non basta, si trova schiacciato in mezzo ad un'attenta difesa avversaria (1' s.t.: porta maggior presenza fisica nell'area di rigore e trova anche un gol che però gli viene annullato per fallo in attacco).: brutto Napoli che nel primo tempo combina poco e niente. Decide di togliere giocatori importanti come Zielinski e Mertens senza alcun risultato. Cambi non proprio azzeccati. Ora la sua squadra dovrà guardarsi anche dietro per non perdere le posizioni Champions.